Новый детсад на 300 мест построят в Пушкине

Рабочая группа Архитектурной комиссии градостроительного совета Московской области одобрила облик детской дошкольной организации на 300 мест, которая планируется к реализации в Пушкине, вблизи улицы Зеленая роща, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Новый современный детский сад рассчитан на комфортное размещение 12 групп воспитанников от 2 до 7 лет. В рамках реализации проекта планируется создать 62 новых рабочих места. Завершить строительство социального объекта планируется в 2026 году», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Здание переменной этажности — от 2 до 3 этажей. Визуальным акцентом выступает П-образный портал главной входной группы в желтом оттенке. Вход в здание выделен витражным остеклением двусветного вестибюля и выполнен в уровень отметки земли без ступеней и пандусов.

По проекту на 1 этаже дошкольного учреждения разместятся вестибюльная группа с колясочной и зоной ожидания для родителей, групповые ячейки для детей младшего возраста, пищеблок полного цикла, медицинский блок с процедурным кабинетом, зал для проведения музыкальных занятий.

На 2 этаже запланированы групповые ячейки для воспитанников среднего дошкольного возраста, кабинеты логопеда и психолога, постирочная. Здесь же будет располагаться зал для занятий физкультурой.

Пространство 3 этажа отведено под групповые ячейки подготовительных групп, административные и технические помещения.

По проекту будет выполнено комплексное благоустройство прилегающей территории с озеленением, посадкой декоративных кустарников и деревьев, организацией игровых площадок для детей разных возрастов, зон отдыха с теневыми навесами, мощением дорожек, обустройством мест для хранения велосипедов и колясок, установкой малых архитектурных форм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.