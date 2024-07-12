Новый детсад на 250 мест откроется в Балашихе к началу учебного года

Трехэтажный садик для детей от полутора до семи лет рассчитан на 250 мест. В нем будут залы для занятий музыкой и физкультурой, кабинеты логопеда и психолога. На территории установят детские игровые и спортивные площадки, дорожки с прорезиненным покрытием, теневые навесы, сообщает пресс-служба администрации горокруга Балашиха.

«Летом мы уделяем особое внимание строительству объектов образования, большая часть которых должна быть введена в эксплуатацию к 1 сентября. Этот детский сад — один из них. Ранее на этом участке располагался заброшенный госпиталь КГБ, который мы снесли и освободили место под новое строительство. Тут появилась школа на 1 100 мест, потом котельная и теперь мы завершаем строительство детского сада. Этот сад позволит нам существенно снизить очередность в микрорайоне Ольгино и ЖК «Центр-2». Планируем уже в августе ввести его в эксплуатацию, чтобы 1 сентября сюда пошли первые воспитанники», — сказал Сергей Юров.

Общая готовность объекта оценивается в 63%. Строители закончили работу с кровлей и приступают к внутренней отделке и прокладке внешних инженерных сетей. После начнут обустройство серверной и охраны.

«Это объекты первой значимости, они сдаются раньше. Следующим этапом у нас будет покраска, устройство потолков, освещения, установка дверей на первом этаже. Потом будем работать со вторым и третьим этажами. Скоро завезем оборудование для монтажа детских площадок. Все работы выполняются по графику», — сказал представитель компании застройщика Дмитрий Степанов.

Детский сад в микрорайоне Ольгино возводят по региональной программе строительства объектов социальной инфраструктуры.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.