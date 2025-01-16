сегодня в 19:05

Новый детсад достроят в Люберцах до конца 2025 года

Новый детский сад на 560 мест появится в конце текущего года в городском округе Люберцы. Об этом рассказал глава муниципалитета Владимир Волков.

«На достройку детского сада в ЖК «1-й Лермонтовский» выходит новый подрядчик. Объект начали возводить еще в 2023 году, но в июле 2024 года из-за низких темпов строительства мы были вынуждены в одностороннем порядке расторгнуть контракт. С представителями подрядчика ООО «СтройТрест-22» выехали на стройплощадку, согласовали дорожную карту. Работы на объекте возобновятся уже в самое ближайшее время», — отметил Владимир Волков.

В здании площадью 8,2 тысячи квадратных метров разместятся комфортные групповые ячейки, помещения медблока, пищеблока, прачечной, залы для музыкальных и физкультурных занятий.

Это будет одно из самых больших дошкольных учреждений в стране и самое большое в Московской области.

Глава добавил, что завершить строительство детского сада планируется до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.