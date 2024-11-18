Новые жилые кварталы со школами и спортцентрами появятся в Москве

В Москве реализуется масштабная программа по комплексному развитию территорий, в рамках которой будут созданы современные жилые комплексы с хорошо развитой инфраструктурой. В ближайшие месяцы планируется реализовать 41 проект, включая образовательные учреждения, детские сады и спортивные комплексы, сообщает «Царьград» .

Инвесторы и назначенные городом операторы начали масштабную трансформацию старых промышленных зон общей площадью 351 гектар в рамках программы комплексного развития территорий (КРТ). В 11 округах столицы запланировано строительство современных жилых районов, обеспечивающих комфортные условия для жизни москвичей и гостей города.

На выбранных участках намерены возвести жилые здания, которые включают объекты программы реновации, высокоэффективные производства и общественно-деловые пространства. В частности, будут построены школы, детские сады, медицинские учреждения и спортивные комплексы. Это не только улучшит качество жизни, но и создаст около 100 тысяч новых рабочих мест.

В рамках программы КРТ формируются многофункциональные городские кварталы, где на месте старых промышленных зон появляются дороги, комфортное жилье и необходимая инфраструктура. В Москве в настоящее время находятся в разработке и реализации 236 проектов КРТ общей площадью свыше 3,1 тысячи гектаров.