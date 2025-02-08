Новые залы для юных артистов появятся в Доме культуры им Нариманова в Шатуре

В Шатуре Центральный дом культуры им. Нариманова продолжает преображаться. На данный момент на объекте трудятся 20 рабочих. Этого количества людей достаточно для выполнения черновой отделки и других видов работ, сообщила пресс-служба администрации муниципалитета.

Как рассказал Вадим Гукасян, начальник участка ПТО ООО «ВипСтрой-Инвест», во внутренних помещениях черновая отделка фактически завершена. Сейчас ведутся работы в зрительном зале.

В обновленном Доме культуры планируется разместить мини сцену. Здесь будут показывать свои успехи самые маленькие участники творческих формирований. Также планируется разделить помещение хореографического зала на втором этаже на две части, чтобы у каждого коллектива было место для занятий.

Центральный Дом культуры им. Нариманова будет оснащен автоматической системой пожаротушения. Спринклерная система требует два независимых ввода воды. «Пока все решаемо. Проблем никаких нет. Идем в графике», – заверил начальник участка ПТО ООО «ВипСтрой-Инвест» Вадим Гукасян.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», - отметил Воробьев.