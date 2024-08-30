Новые спортивные и игровые площадки появятся в ЖК «Одинбург»

В Одинцово на территории новых корпусов 4а и 4б семейного квартала ЖК «Одинбург» создадут мультиформатную всесезонную среду для игр и занятий спортом, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Одна из особенностей концепции благоустройства — цепочка детских площадок, вытянутая вдоль всей территории. Для удобства юных жителей пространство разделено на возрастные группы. Площадки будут оборудованы развивающими игровыми комплексами.

Для юных любителей активного отдыха и спортивных занятий на территории построят воркаут-зону с современными тренажерами для различных групп мышц. Прорезиненные покрытия и видеонаблюдение помогут малышам оставаться в безопасности.

Особое внимание в проекте уделено архитектурным деталям, которые делают пространство не только функциональным, но и эстетически привлекательным. Например, центральным элементом является пергола с навесами, которая не только создаст приятную тень в летний зной и защитит от дождя или снега, но и станет важной точкой общественной жизни, где родители смогут комфортно наблюдать за играющими детьми и общаться.

Семейный квартал ЖК «Одинбург» расположен вблизи реки Саменки, Подушкинского и Дубковского лесопарков. Здесь уже построены 9 корпусов и детский сад. Ведется активное строительство новых секций и школы на 825 мест.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил важность обеспечения безопасности жителей на детских площадках.

«Важно, чтобы те площадки, которые мы строим в Подмосковье (в этом году их 200), были безопасными и комфортными», — подчеркнул глава региона.