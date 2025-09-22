Новые правила ипотеки: чем больше детей, тем ниже ставка

Инициатива привязать ставку семейной ипотеки к количеству детей обсуждается в России. Семьям с одним ребенком предлагают 10–12%, со вторым 6%, с третьим 2–4%, сообщает АБН24 .

Сейчас ставка по программе фиксирована на уровне 6% вне зависимости от числа детей.

«Такая мера выглядит логичной и своевременной», — пояснил заместитель председателя комитета по недвижимости союза пиарщиков России Владимир Шмелев.

Он напомнил, что программа изначально была нацелена на поддержку семей, стимулирование строительной отрасли и преимущественно ориентирована на новостройки. По словам эксперта, снижение ставки при рождении второго и третьего ребенка способно мотивировать семьи к расширению.

«Установление более высокой ставки для семей с одним ребенком (10–12%) делает такие инвестиции менее привлекательными, что в свою очередь снижает давление на цены в новостройках и предотвращает их стремительный рост», — отметил Шмелев.

Он добавил, что вероятность принятия таких мер оценил как высокую, поскольку они вписываются в цели государственной политики — поддержку демографии и сбалансированное развитие строительной отрасли.

