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Новые дома в подмосковном ЖК «Молодежный» поставили на кадастр

Участники долевого строительства в ЖК «Молодежный» в подмосковном Солнечногорске — могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Их дома поставили на кадастровый учет, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Объект расположен по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, переулок Механизаторов, дом 4, корпус 1. Ему присвоен кадастровый номер: 50:09:0080607:3280.

Здание находится по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, переулок Механизаторов, дом 4, корпус 2. Ему присвоен кадастровый номер: 50:09:0080607:3390.

ЖК «Молодежный» расположен в микрорайоне «Рекинцо-2» города Солнечногорск Московской области. Новостройка обеспечена удобными выездами на Ленинградское и Пятницкое шоссе. В 5 минутах ходьбы от ЖК есть Львовский парк и водоем с пляжем. На территории комплекса построен детский сад на 50 мест и молодежный клуб. На первых этажах домов жителям доступна необходимая инфраструктура: магазины, аптеки, парикмахерская и другие предприятия социально-бытового обслуживания.

В Подмосковье застройщики возводят комфортные жилые кварталы в рамках КРТ вместе со вей необходимой инфраструктурой.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.