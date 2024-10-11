Новые дома в подмосковном ЖК «Молодежный» поставили на кадастр
Фото - © Министерство жилищной политики Московской области
Участники долевого строительства в ЖК «Молодежный» в подмосковном Солнечногорске — могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Их дома поставили на кадастровый учет, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе Министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.
Объект расположен по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, переулок Механизаторов, дом 4, корпус 1. Ему присвоен кадастровый номер: 50:09:0080607:3280.
Здание находится по адресу: Московская область, г. Солнечногорск, переулок Механизаторов, дом 4, корпус 2. Ему присвоен кадастровый номер: 50:09:0080607:3390.
ЖК «Молодежный» расположен в микрорайоне «Рекинцо-2» города Солнечногорск Московской области. Новостройка обеспечена удобными выездами на Ленинградское и Пятницкое шоссе. В 5 минутах ходьбы от ЖК есть Львовский парк и водоем с пляжем. На территории комплекса построен детский сад на 50 мест и молодежный клуб. На первых этажах домов жителям доступна необходимая инфраструктура: магазины, аптеки, парикмахерская и другие предприятия социально-бытового обслуживания.
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