Новую высотку в Щелкове на 817 квартир сдадут в III квартале 2024 г

Строительство начали в первом квартале 2021 года. Возводимая позиция № 13 — восемнадцатиэтажные многоквартирные дома со встроенно-пристроенными помещениями. Один корпус общей площадью порядка 28 тыс. квадратных метров рассчитан на 372 квартиры. Второй корпус общей площадью 34,6 тыс. квадратных метров — 445 квартир. Все входные группы домов оснащены пандусами. На первых этажах будут расположены магазины, почта, аптеки, салоны красоты и центры бытовых услуг. На прилегающей территории обустроят 3 детские и 5 спортивных площадок, места для отдыха.

В ходе проверки инспекторы зафиксировали завершение общестроительных работ. В настоящий момент ведутся работы по благоустройству. Строительство идет согласно графику, окончание намечено на конец II квартала текущего года.

Позиция № 13 возводится в рамках застройки территории ЖК «Солнечная долина». В пешей доступности есть вся необходимая инфраструктура и остановки общественного транспорта, откуда можно доехать во Фрязино, центр города Щелково и до ж/д станции.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Подмосковье в строительстве в основном используют отечественные строительные материалы.

По словам главы региона, только малую долю компонентов приходится покупать за рубежом.