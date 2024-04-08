Новую школу в мкр «Изумрудные Холмы» построят в Красногорске

Получено разрешение на строительство общеобразовательной школы на территории микрорайона «Изумрудные Холмы» в подмосковном Красногорске. Школа будет располагаться между бульваром Космонавтов и Волоколамским шоссе, станет четвертым общеобразовательным учреждением, возведенным на территории микрорайона, сообщает пресс-служба ведомства.

Будущая школа для маленьких жителей Красногорска рассчитана на 550 учеников, с общей площадью здания 11,8 тысячи кв. метров. Проект соответствует всем стандартам безопасности и комфорта детей и преподавателей, с оборудованными актовыми и спортивными залами, а также специализированными кабинетами по химии, физике и биологии. Предусмотрен также библиотечно-информационный центр и медицинские кабинеты для обеспечения всесторонней поддержки учеников.

Микрорайон «Изумрудные холмы» в Красногорске является современным и зеленым районом с развитой социальной и транспортной инфраструктурой. В нем уже функционируют четыре детских сада и три школы, включая общеобразовательную школу на 1 100 мест. Также доступны детская художественная и хореографическая школы, а также городская поликлиника. Общеобразовательная школа №18 в микрорайоне получила приз за лучший реализованный проект в России в области образования.

Микрорайон «Изумрудные холмы» включает 20 корпусов, находящихся на территории 60 гектаров и удобно расположенных относительно остановок общественного транспорта, с Волоколамским шоссе в качестве основной автомобильной артерии.



Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.



«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае - 36», - отметил Воробьев.