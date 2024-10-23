Новую школу на 1,1 тыс мест достроят в Мытищах в начале 2025 года

Глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая провела выездное совещание на месте строительства новой школы в ЖК «Датский квартал» рядом с поселком Нагорное. Образовательное учреждение рассчитано на обеспечение комфортного учебного процесса для 1 100 школьников, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Площадь четырехэтажного здания составит порядка 20 тысяч квадратных метров. В нем предусмотрено размещение учебных классов и лабораторий, двух спортивных залов для начальной и основной школы, актового зала с эстрадой, библиотеки с медиатекой, столовой с пищеблоком полного цикла. На прилегающей территории идут работы по комплексному благоустройству, организации спортивного комплекса с игровыми и детскими площадками. Внутри здания сегодня проходит процесс чистовой отделки, выполняются плиточные работы, готовятся под покраску стены.

Представители подрядной организации определили сроки выполнения всех работ до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.