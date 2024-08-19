Новую поликлинику на 1 тыс посещений в смену в Королеве откроют в 2027 году

Строительство новой поликлиники проходит на улице Циолковского на территории Королевской больницы. В настоящее время выполнен перенос теплосетей, организован строительный городок и подготовлена дорога для тяжелой техники. В скором времени начнутся работы по заливке монолитной плиты и дальнейшему возведению фундамента, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Планируется, что новая поликлиника будет принимать за смену принимать до 1 000 человек: 300 детей, 600 взрослых и 100 посещений в травмпункте.

Медучреждение оснастят современным оборудованием и кадрами. Здесь будут работать отделения терапии, педиатрии, акушерство и гинекология, кардиология, неврология, детская хирургия, офтальмология и УЗИ.

Также в новом учреждении будет располагаться центр амбулаторной онкологической помощи и дневной стационар на 45 коек.

Открытие новой поликлиники запланировано в 2027 года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.