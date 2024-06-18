Новую подстанцию скорой помощи построят в Мытищах по нацпроекту

Главгосстройнадзор Московской области проверил ход работ по строительству подстанции скорой медицинской помощи, которую в середине марта текущего года начали возводить в деревне Сухарево на территории городского округа Мытищи. Об этом сообщает пресс-служба надзора ведомства.

Объект строят в рамках реализации нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена» за счет средств бюджета области. Застройщиком выступает компания «КРОСТ-Д».

Текущая строительная готовность составляет 23%. Выполнены работы подготовительного этапа, комплекс земляных работ, готовы фундаменты. В настоящее время строители монтируют несущие конструкции.

Согласно проекту, здание подстанции скорой будет трехэтажным, его общая площадь составит порядка 1,4 тыс. квадратных метров. Внутри обустроят помещения предрейсового осмотра, комнату отдыха, столовую, конференц-зал. А также помещение диспетчера и кабинеты амбулаторного приема. Центральный вход в здание оснастят пандусом для обеспечения доступа маломобильных групп населения. На территории подстанции будет ремонтный гаражный бокс, парковочное пространство, контрольно-пропускной пункт и стоянка на 5 авто, оборудованная навесом.

Завершить строительство планируют в IV квартале 2024 года.

При возведении применяется технология модульного строительства концерна «КРОСТ» — индустриальные элементы производят на конвейерной заводской линии по итальянской технологии, а затем собирают на стройплощадке. Применение промышленной сборки в разы сокращает продолжительность строительных работ.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее заявил, что с прошлого года для сотрудников бригад Московской областной станции скорой медпомощи, находящихся на дежурстве, оформляются страховые полисы. При возникновении несчастного случая им будет выплачиваться денежная компенсация.

«Мы все понимаем, что работа в скорой связана со многими рисками. И в ночь, и в любую погоду наши фельдшеры, врачи, санитары спешат туда, где нужна срочная помощь или счет уже идет на минуты. Это значит — и скорость на трассе, а если надо — и путь по бездорожью, по сложным участкам», — сказал Воробьев.

Он отметил, что медики могут работать на месте аварий и ЧП. Ситуации на дежурстве бывают самые разные, непредсказуемые и опасные.

«Поэтому мы посчитали правильным дополнительно защитить жизнь и здоровье всех, кто работает в скорой помощи — это и наши медики, и водители», — добавил губернатор.