Новую парковку построят для переселенцев нового жилого дома в Сергиевом Посаде

Московской области согласовано МБУ «Развитие» Сергиево-Посадского округа предоставление в безвозмездное пользование земельного участка площадью 0,4 га для обустройства парковки на территории строящегося многоквартирного жилого дома по госпрограмме «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда Московской области 2019–2025 годы». Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

«Новый 12-этажный многоквартирный дом возводится на ул. Владимирская в мкр. Северный-5. На завершающем этапе монолитные работы, проведение сетей теплоснабжения, приступили к установке внутренних и наружных инженерных сетей. В новостройку планируют переселить 634 человека из аварийного жилого фонда. Земля передана под строительство парковки, что позволит создать комфортные условия для всех жильцов», — уточнила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Строительство парковки, как и долгожданного дома, планируется завершить уже в этом году.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране. В этом году в регионе уже ввели 9,8 млн кв. метров.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.