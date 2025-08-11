Новую больницу в Ольгино достроят до конца года

В рамках реализации Народной программы партии «Единая Россия» начался важнейший этап строительства нового многопрофильного медицинского центра в микрорайоне Ольгино в Балашихе. Сегодня на площадке полным ходом идут работы по монтажу наружных инженерных сетей — ключевого элемента будущей инфраструктуры объекта, сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

Больница рассчитана на 1123 койки, с консультативно-диагностическим центром на 300 посещений в смену. Она охватит 26 профилей медицинской помощи, включая как базовые, так и высокотехнологичные направления. Новый медцентр разгрузит действующие учреждения, повысит доступность высокотехнологичной медицины и станет новой ступенью в развитии системы здравоохранения Московской области.

Депутат Мособлдумы Тарас Ефимов и координатор партийного проекта «Единой России» «Здоровое будущее» Наталья Алимова, члены фракции Ульяна Кондрякова и Рустам Фахрисламов посетили строительную площадку в микрорайоне Ольгино.

Сегодня здесь трудятся более 550 человек, работает 34 единицы техники. Работы ведутся одновременно по всем основным блокам здания.

«Уже завершены монолитные работы в двух блоках, активно идет каменная кладка этажей, устройство кровли, бетонирование вертикальных конструкций, внутренние инженерные разводки. Готов подземный паркинг, продолжается строительство надземного. Завершены монолитные работы в патологоанатомическом корпусе, идет переход к кладке и кровельным работам. Стартовали работы по наружным инженерным сетям и устройству теплосети», — отметил Тарас Ефимов.

Особое внимание удобству для жителей. Проводится реконструкция дорог: улицы Шестая, Струве, Пролетарская и строится центральный участок улицы Главная, чтобы обеспечить подъезд к больнице из южной части Балашихи.

Основные конструкции зданий будут достроены до конца года. Частично будет выполнен черновой слой кровли, чтобы защитить здания от осадков и начать внутренние работы.

«Больница сдается полностью под ключ. С мебелью, с медицинской мебелью, с медицинским оборудованием. То есть, по большому счету, коллеги приедут, переоденутся и должны будут приступить к работе. Так что это очень большой плюс, вообще это такой большой прорыв для города, и это вот как раз тот новый этап, который будет в здравоохранении Балашихи», — сказала координатор партийного проекта «Здоровое будущее» Наталья Алимова.

В начале марта 2024 года зампред Правительства РФ Татьяна Голикова и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заложили первый камень в основание нового многопрофильного центра. Медицинский центр планируют открыть в 2027 году.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее обратил внимание на важность работы первичного звена здравоохранения.

«Мы и дальше будем осуществлять и строительство, и капитальный ремонт поликлиник. Это часто подчеркивает наш президент (Владимир Путин — ред.). Именно работа первичного звена», — сказал Воробьев.