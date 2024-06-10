Новостройки в Москве за год подорожали еще на треть

VSN Group: за год цены на новостройки в Москве не изменились только в ЦАО

Новостройки в Москве подорожали на треть в годовом выражении. Ощутимее всего цены на квадратный метр выросли в Восточном административном округе (ВАО) города, сообщает газета «Известия» со ссылкой на VSN Group.

В июне 2023 года цена на «квадрат» на первичном рынке жилья в ВАО достигала 308,6 тысячи рублей. Спустя ровно год стоимость квадратного выросла более чем на 90 тысяч рублей — до 399,1 тыс. руб./кв. м.

Также цены на «квадрат» в новостройках подскочили в Юго-Западном АО (с 340,2 тыс. до 430,3 тысячи рублей — на 21%) и Юго-Восточном округе — с 290,9 тыс. руб./кв. м до 348,8 тыс. руб./кв. м. в годовом выражении.

«В будущем возможны корректировки в рейтинге. Во многом они будут зависеть от ожидаемых изменений и завершения льготных программ по ипотеке — это повлечет за собой вымывание наиболее доступного предложения в период с мая по июнь», — заявила гендиректор VSN Group Яна Глазунова.

По данным экспертов, единственной локацией в Москве, где практически не изменилась стоимость квадратного метра в новостройках, стал Центральный административный округ (ЦАО).