Новостройки без отделки в Москве: девелоперы хотят удержать цены на жилье

За последние 5 лет доля квартир с отделкой в новостройках Москвы сократилась во всех классах жилья, причем чем выше класс проекта, тем меньше там предлагается квартир с ремонтом, сообщили РИАМО в департаменте аналитики и консалтинга компании VSN Group.

В частности, в премиальных проектах доля лотов без отделки по количеству и по площади составила 68% против 45% и 65% в комфорт/эконом и бизнес-классе.

5 лет назад, в мае 2020 года, больше всего лотов без отделки продавалось в бизнес-классе: 71% — в штуках и 74% — в кв. м от общего предложения. Примечательно, что в классах комфорт/эконом и премиум доля квартир без отделки по количеству лотов была одинакова и составляла всего 26%.

При этом в проектах комфорт/эконом преобладала доля лотов с отделкой white box (42% — в штуках и 39% — в кв. м). Но уже через 2 года основная доля предложения здесь смещается на лоты с готовой чистовой отделкой (69% — в штуках и 67% — в кв. м). Однако в дальнейшем начинается уменьшение доли квартир с отделкой в сегменте комфорт/эконом, и на сегодняшний день она составляет всего 36% в штуках и 34% — в кв. м, тогда как на лоты без отделки приходится 45% в штуках и 46% — в кв. м.

В сегменте «бизнес» 5 лет назад основной объем предложения реализовывался без отделки (71% — в штуках; 74% — в кв. м), в дальнейшем наблюдается снижение этой доли до 55%-65% за счет увеличения предложений с отделкой white box, где доля таких лотов с 2022 по 2025 годы достигла 27-30%. А квартир вообще без отделки в сегменте бизнес по состоянию на май 2025 года — большинство: 65% в штуках и в кв. м.

В премиальных проектах в 2020 году основная доля предложений была у лотов с отделкой (39% — в штуках; 38% — в кв. м), но с 2024 года наблюдается ее резкое снижение и одновременное увеличение доли предложений без отделки. Сегодня квартиры без отделки в данном классе преобладают: 68% — в штуках и в кв. м.

Важно отметить, что доля предложений с чистовой отделкой и мебелью всегда была минимальна: в сегментах «комфорт/эконом» и «бизнес» она составляла менее 1%, за исключением 2024 года, когда в первом предлагалось 5% полностью укомплектованных квартир (по количеству и квадратным метрам), а в классе бизнес — 2% в лотах и 1% — в кв. м.

Генеральный директор VSN Group Яна Глазунова отметила, что снижение доли новых квартир с чистовой отделкой связано с желанием девелоперов удержать цены на жилье (ведь материалы, и их логистика подорожали, и это закладывается в итоговую стоимость).

«Отметим, что в массовом сегменте лоты с отделкой обладают повышенным спросом. Большая часть сделок на данном рынке заключается при помощи ипотечных средств, а отделку как раз можно включить в данный кредит, что существенно снизит финансовую нагрузку покупателя на дальнейшие затраты на ремонт. В высокобюджетных сегментах доля лотов без отделки значительно выше, что обусловлено повышенной финансовой независимостью покупателя и желанием реализовать собственный дизайн-проект. Так или иначе, полностью отделка с рынка не исчезнет, но доля таких квартир будет меняться в зависимости от экономической ситуации», — резюмировала Глазунова.