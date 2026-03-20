Новостройки-2026: предложение упало в пять раз из-за новой семейной ипотеки

Снижение продаж новостроек в 2026 году связано с комплексом факторов, включая изменения в ипотечных программах, сезонность, сокращение новых проектов и трансформацию поведения покупателей, сообщила РИАМО к. э. н, доцент, зав. кафедрой МОФ РАНХиГС Елена Галий.

Во-первых, с 1 февраля 2026 года вступили в силу изменения в программе семейной ипотеки: теперь семья может оформить только один льготный кредит, тогда как ранее право на льготу было у каждого из супругов, напоминает она.

«Это существенно сократило доступность жилья для многодетных семей и пар, планировавших приобрести несколько объектов. В результате предложение квартир, подходящих под условия семейной ипотеки (максимальная сумма кредита — 12 млн рублей), в новостройках Москвы сократилось почти в 5 раз, а в старой Москве — в 8 раз», — отмечает эксперт.

Во-вторых, в конце 2025 года наблюдался ажиотажный спрос: покупатели стремились закрыть сделки до изменения условий ипотеки, а застройщики выводили на рынок крупные пулы квартир. В декабре были зафиксированы пиковые показатели продаж за всю историю российского рынка недвижимости. На этом фоне текущие показатели 2026 года выглядят особенно слабо, подчеркивает Галий.

В-третьих, в начале 2026 года застройщики не предложили рынку масштабных новых проектов. Многие привлекательные объекты были раскуплены еще в конце 2025 года, что ограничило выбор для потенциальных покупателей в начале года. Отсутствие интересных стартов дополнительно снизило активность на рынке.

Усталость и цикличность

Эксперты отмечают, что покупатели устали от завышенных цен и недостатка качественных предложений. Это касается как массового, так и премиального сегментов. В комфорт-классе продажи в феврале 2026 года упали в 2,4 раза, в бизнес-классе — в 1,6 раза.

Некоторые аналитики отмечают цикличность кризисов на рынке жилья, которые происходят примерно каждые 6 лет. С 2024 года началось охлаждение рынка: выросла ключевая ставка ЦБ, льготные программы стали сворачиваться, объемы выдач ипотечных кредитов и распроданность новостроек снизились.

«Снижение продаж вынуждает застройщиков корректировать стратегии. Однако без появления новых предложений и пересмотра ценовой политики быстрого восстановления спроса не ожидается. В долгосрочной перспективе это может привести к консолидации рынка в пользу крупных застройщиков и сокращению запуска новых проектов», — полагает Галий.

Таким образом, сочетание изменений в ипотечной политике, сезонных факторов, сокращения новых проектов и изменения потребительских настроений создало сложную ситуацию на рынке новостроек в 2026 году, резюмирует экономист.

Ранее глава Минстроя Ирек Файзуллин заявил, что ведомство не устраивают объемы продаж новостроек в начале 2026 года, хотя он ожидает, что серьезного падения в целом по стране не произойдет.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.