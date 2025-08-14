Новостройка по реновации появится на улице Циолковского в Москве

В столице согласовали проект жилого дома по реновации, он будет располагаться по адресу: улица Циолковского, владение 3, сообщил председатель комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в комплекс градостроительной политики и строительства, Иван Щербаков.

«Новостройка появится на улице Циолковского (владение 3). Дом будет состоять из трех секций переменной этажности. Всего в нем запроектировано 168 квартир, в том числе предназначенные для маломобильных жильцов», – отметил Щербаков.

На первом этаже будут объекты инфраструктуры, среди которых и центр информирования населения о переселении по программе реновации. Входные группы сделают сквозными, чтобы был доступ ко входу со стороны улицы и со двора. В каждой секции здания установят по два лифта.

Еще специалисты по проекту сделают безбарьерную среду для удобства маломобильных жителей и родителей с детскими колясками на придомовой территории и в местах общего пользования.

Двор организуют по концепции «без машин». Для горожан там поставят детскую и спортивную площадки, сделают зоны отдыха, высадят газоны, кустарники и деревья.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подвел итоги городской программы реновации за восемь лет.

Эту программу утвердили в мегаполисе в августе 2017 года. Она касается около 1 млн жителей столицы и предусматривает расселение 5176 домов. Ранее Собянин поручил нарастить темпы ее реализации вдвое.

Москва – один из лидеров среди регионов страны по объемам строительства. Высокие темпы возведения жилья соответствуют целям и инициативам нацпроекта «Инфраструктура для жизни».