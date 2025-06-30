сегодня в 12:40

Новостройка по программе реновации появится на северо-востоке Москвы

Согласован проект жилого дома по программе реновации в Лосиноостровском районе, заявил председатель Комитета города по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Иван Щербаков.

Дом находится по адресу: ул. Изумрудная, з/у 12А.

«Согласно проекту на месте расселенного по программе реновации пятиэтажного здания на Изумрудной улице построят односекционный дом на 161 квартиру. Часть из них оборудуют специально для маломобильных жильцов», — прокомментировал Щербаков.

Помимо вестибюлей жилой части здания с комнатой консьержа, колясочной и лифтовым холлом, на первом этаже будут располагаться помещения общественного назначения с отдельными входами с улицы, где в том числе разместится центр информирования населения по программе реновации.

В доме предусмотрено создание безбарьерной среды для беспрепятственного передвижения людей с инвалидностью.

На участке застройки будут обустроены игровые и спортивные площадки. Территорию вокруг новостройки благоустроят и озеленят.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что свыше 18 тыс. жителей столицы получили новое жилье по программе реновации в этом году.