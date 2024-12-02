Новоселье в подмосковном ЖК «Новая Рига» отпразднуют более 790 семей

В ЖК «Новая Рига» городского округа Красногорск кадастровый номер присвоен новому дому. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Новоселье здесь отпразднуют 792 семьи, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Объект находится по адресу: Московская область, г. о. Красногорск, д. Глухово, ул. Романовская д. 23. Ему присвоен кадастровый номер: 50:11:0050501:24244.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и управления Росреестра по Московской области.

Многосекционный корпус насчитывает от 5 до 8 этажей. Общая площадь здания — более 49 тысяч кв. метров. Класс энергоэффективности — В. На первом этаже разместятся супермаркет и различные помещения общественного назначения. На территории ЖК уже открыты общеобразовательная школа на 1 150 учеников и детский сад для 320 малышей. В рамках проекта построят второе дошкольное учреждение на 230 мест и детско-взрослую поликлинику на 150 посещений в смену.

В дошкольном учреждении на 230 мест полностью выполнена прокладка трубопроводов отопления, водоснабжения и водоотведения. Близки к завершению работы по устройству вентиляции и установке лифта. В здании на финальной стадии кладка стен и остекление. Продолжаются работы по устройству фасадов и кровли. В поликлинике на 150 посещений в смену выполняется кладка наружных стен и устройство кровли.

В ЖК «Новая Рига» введено в эксплуатацию восемь домов на 5 345 квартир. На первых этажах работают магазины, кафе, пекарня, дом быта, парикмахерская, косметологический кабинет, аптека, пункты выдачи интернет-заказов и другие объекты сферы услуг.

Застройщики Подмосковья возводят соцобъекты в рамках комплексного развития территорий за счет внебюджетных источников финансирования.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.