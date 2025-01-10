Новому жилому дому в составе ЖК «Героев» в Балашихе присвоили кадастровый номер

В городском округе Балашиха возводят ЖК «Героев». Кадастровый номер присвоили новому жилому дому на 623 квартиры. Теперь участники долевого строительства могут оформить право собственности на квартиры, прикрепиться к поликлинике, записать детей в школы, детские сады и осуществить другие юридические действия. Об этом сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Оперативная постановка на кадастр стала возможной благодаря работе министерства жилищной политики и Управления Росреестра по Московской области.

Дому по адресу: Московская область, город Балашиха, микрорайон Железнодорожный, улица Поликахина, дом 4 присвоили кадастровый номер — 50:50:0020601:11938.

Корпус представляет собой современное 17-этажное здание на 4 подъезда. Комплекс расположен в самом центре района Железнодорожный и сочетает комфорт городской среды с доступом к объектам социальной и транспортной инфраструктуры. На территории уже функционирует детский сад на 250 мест. На территории ЖК также строят еще одно дошкольное учреждение для 220 детей и современную школу на 1320 учеников. Для жителей обеспечена удобная транспортная доступность: рядом находятся железнодорожная станция и Московские центральные диаметры (МЦД).

ЖК «Героев» — гармоничное пространство для жизни с благоустроенными дворами, зелеными зонами, детскими и спортивными площадками, а также разнообразной инфраструктурой для активного и комфортного образа жизни.

В 2024 году жилой комплекс удостоился золотой награды в номинации «Лучший ЖК Московской области» в престижном конкурсе «ТОП ЖК-2024».

Как ранее сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, на территории Московской области в новых жилых домах теперь планируется делать не один нежилой этаж, а два для размещения бизнеса.

«Мы сейчас рассматриваем не 1 этаж нежилой, а, например, 2 этажа для того, чтобы больше качественных услуг или офисов располагалось в микрорайонах, которые сегодня строятся», — сообщил Воробьев.