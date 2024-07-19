Новому КФХ предоставлено 197 га сельхозземли в Подмосковье

Крестьянскому (фермерскому) хозяйству на территории Павлово-Посадского городского округа министерством имущественных отношений Московской области предоставлены в аренду на срок 5 лет четыре земельных участка сельхозназначения общей площадью 197 га, сообщает пресс-служба ведомства.

«Фермерское хозяйство совсем новое, образовано в марте этого года, зарегистрировано на территории Ленинского округа в д. Петрушино. Предоставленные в аренду земельные участки расположены в Павлово-Посадском горокруге. В этом году арендатор проведет работы по расчистке от древесно-кустарниковой растительности, а также пахотные работы. Будущей весной планируется посев пшеницей и овсом», — рассказала министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

В министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области отмечают, что для полноценного использования некоторым участкам требуется расчистка от древесно-кустарниковой растительности. Такие мероприятия можно провести в рамках реализации проекта культуртехнической мелиорации. Она позволяет ввести новые участки в оборот и предполагает возможность получения субсидии для возмещения до 50% от затрат.

Для получения необходимо: чтобы участок до проведения работ не использовался минимум 5 лет; сельхозтоваропроизводитель был зарегистрирован в Московской области.

Отборы заявок проводятся ежегодно.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что важно поддерживать с/х производителей. В отрасли также важную роль играют технологии.

«Нужно внимательно подойти к нюансам, которые обеспечивают урожайность. И важно предложить те меры поддержки, которые дадут максимальный эффект», — подчеркнул губернатор.