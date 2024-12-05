Новое здание детской музыкальной школы в Королеве функционирует с сентября 2024 года

В сентябре этого года в Королеве состоялось торжественное открытие нового здания детской музыкальной школы. Современная школа на 600 мест была построена благодаря поддержке губернатора Московской области Андрея Воробьева и в рамках «Народной программы» партии «Единая Россия». Об этом сообщает пресс-служба депутата Госдумы Сергея Пахомова.

В здании музыкальной школы разместились зрительный зал на 120 мест со сценой, репетиционные залы для оркестровых и хоровых коллективов, 26 учебных классов для индивидуальных занятий музыкой и вокалом, 20 классов для теоретических занятий, библиотека, административные и вспомогательные помещения.

«Пару лет назад мы подготовили обоснования и аргументы — нет, не для капремонта или реконструкции, а для нового строительства. Коллеги из регионального правительства нас в этом поддержали. Более того, для 600 учеников и коллектива школы старое здание было уже откровенно тесным», — сказал депутат Госдумы Сергей Пахомов.

Кроме того, в музыкальной школе Юбилейного создана особая система патриотического воспитания, основанная на знании народных традиций и, естественно, достижения космической отрасли. Только за прошлый год здесь подготовили 70 лауреатов международных и 38 лауреатов Всероссийских конкурсов, не считая прочих достижений. Детей сюда привозят не только из Юбилейного и Королева.

«Так что новая светлая и просторная школа на 600 мест — отличный подарок и педагогам, и ученикам за все их достижения и работу. 26 учебных классов для индивидуальных занятий, пять больших аудиторий для теоретических занятий, два репетиционных зала и, наконец, актовый зал на 120 мест. Плюс, естественно, новое оборудование, техника, мебель и музыкальные инструменты. Здание под ключ», — добавил Пахомов.

Территорию вокруг тоже привели в порядок и сделали большую парковку, чтобы было удобно и учителям, и родителям, которые привозят детей на занятия.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.