Новое текстильное предприятие построят в Подмосковье в 2027 году

Компания «ТСК Групп» построит производственно-складской комплекс по выпуску одежды, спецодежды и сопутствующих текстильных изделий. Инвестиционный проект реализуют в городском округе Химки, где компании был предоставлен земельный участок в льготную аренду. Об этом сообщает пресс-служба регионального Мининвеста.

«Компания «ТСК Групп» инвестирует 420 млн рублей в строительство и запуск предприятия по производству одежды. Плановый срок ввода предприятия в эксплуатацию — 2027 год. На новом текстильном производстве будет создано свыше 50 рабочих мест. Ежегодно предприятие рассчитывает выпускать почти 1 млн текстильных изделий», — рассказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На новом предприятии планируется наладить выпуск одежды, в том числе, обмундирования для военных, спецодежды и средств индивидуальной защиты для различных специальностей. Модели для производства также будут разрабатываться на предприятии.

«На двух областных участках общей площадью 1,8 га, полученных компанией по льготной программе, планируется разместить административные, инженерные, производственные и складские помещения общей площадью 9 тыс. кв. метров. В настоящее время проводится геодезическое исследование участка, а уже в мае инвестор планирует приступить к подготовке технологического и строительного проектов», — уточнил министр имущественных отношений Московской области Тихон Фирсов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.