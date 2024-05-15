Новая высотка с подземной парковкой строится в Одинцово

В Главгосстройнадзор Московской области поступило извещение о начале строительства многоквартирного жилого дома с многоуровневым подземным паркингом в Одинцово. Новая высотка площадью 36 тыс. кв. метров появится на улице Маковского. Строительством займется «Вектор недвижимости», сообщила пресс-служба главного управления государственного строительного надзора Московской области.

Согласно проекту, разноуровневый комплекс комфорт-класса высотностью от 18 до 26 этажей вместит 718 квартир. В уровне первых этажей будет детский развивающий центр, ресторан, фитнес-центр, салон красоты, кофейня, супермаркеты. Подземный трехэтажный паркинг примет 262 авто, еще порядка 70 машино-мест станут доступны во дворе. На прилегающей территории дома обустроят детскую игровую и спортивную площадки, зоны для йоги и отдыха. В границах жилого квартала также построят детский сад на 320 мест, поликлинику и торговый центр.

Дом возводят в рамках третьей очереди строительства ЖК «Союзный». Плановый срок завершения строительства — III квартал 2026 года.

«Союзный» расположен в районе с развитой инфраструктурой. Поблизости есть 2 школы, детский сад, магазины и остановки общественного транспорта. До МЦД-1 «Одинцово» можно добраться пешком за 10 минут.



Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что Подмосковье является лидером по вводу многоквартирных домов в стране.

По словам губернатора, сейчас много сил направлено на расселение жителей из аварийных домов.