Новая спортплощадка появилась на месте аварийного здания в Богородском округе

На территории Московской области продолжается масштабная работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в Богородском городском округе, в микрорайоне Ногинск-9 села Стромынь, на улице Спортивная был ликвидирован аварийный объект нежилого назначения — здание бывшего детского сада, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажное кирпичное здание бывшего детского сада общей площадью порядка 1 600 квадратных метров располагалось в непосредственной близости от существующей жилой многоквартирной застройки, продолжительное время не использовалось и находилось в заброшенном состоянии. С течением времени нарушилась геометрия несущих конструкций, повредилась кровля.

«Жители близлежащих домов обратились через портал «Добродел» с просьбой о проведении работ по сносу аварийного сооружения и приведению в соответствие прилегающей территории. В результате, полуразрушенное сооружение было включено в перечень для ликвидации. В начале лета текущего года проведены необходимые мероприятия по демонтажу строения и вывозу мусора. На месте сноса проведены работы по благоустройству и организована зона для занятий спортом на свежем воздухе», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Также он добавил, что спортивная площадка включает зону для игры в хоккей в зимнее время года, футбол и баскетбол — в летнее, настольный теннис, а также турники.

Всего на территории Богородского городского округа было выявлено 239 объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. На сегодняшний день уже снесено, достроено и приведено в соответствие 140 объектов, что составляет 59% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.