Новая современная школа для 825 учеников открылась в Зарайске в День знаний

На улице Московская в Зарайске сегодня свои двери распахнула для учеников новая большая современная школа. Это первая школа в округе за 35 лет. Здесь будут учиться 802 ребенка, включая 68 первоклассников. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Это целый образовательный комплекс с новым основным зданием на 825 учащихся на улице Московская, школой в деревне Авдеево и тремя детскими садами. Просторные классы, лаборатории, мастерские, два спортзала, актовый зал, столовая, стадион и зоны отдыха. Школа работает в формате полного дня — с 8:00 до 18:00 вечера. Дети могут остаться после уроков, заниматься спортом, ходить на кружки, делать уроки под присмотром.

Здесь также будут работать три школьных автобуса, чтобы отвозить детей на учебу.

Дети смогут заниматься в математических классах под наставничеством технолицея им. Долгих и в агроклассе — с курсами по агробизнесу, биотехнологиям и ландшафтному дизайну.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области фиксируется высокий темп строительства школ. В регионе получается сдавать школы заранее, потому что 1 сентября, по словам Воробьева, — это всегда долгожданный день.

«Невозможно сдать школу 1 октября или 1 ноября. Точнее, возможно, но не нужно. Поэтому прошу вас, все, что касается учебных материалов, оснащения, лабораторий, реагентов, как и мероприятий, посвященных новому учебному году, педсобраний, готовить заранее», — сказал губернатор.