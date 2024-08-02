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Новая школа в Ленинском округе на 1 100 учеников готова на 70%

Новая школа в Ленинском округе на 1 100 учеников готова на 70%. Школу строят недалеко от деревни Ермолино. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Строительство ведется в рамках госпрограммы за счет средств бюджета.

«На объекте более 140 рабочих и 5 единиц техники. Ведутся фасадные работы, монтаж инженерных сетей, отделка помещений. Подрядчик приступил к благоустройству прилегающей территории. Работы идут с опережением графика», — уточняется в сообщении.

В четырехэтажном здании школы площадью почти 17 тыс. кв. метров разместятся блоки начальной школы на 400 учащихся и основной школы на 700 учащихся.

В школе появятся просторные учебные классы, лаборатории и мастерские, помещения для групп продленного дня, два трансформируемых спортивных зала, актовый зал со сценой и концертным оборудованием, библиотека с медиатекой и IT-зоной, столовая с пищеблоком.

На прилегающей территории появится стадион с беговыми дорожками, спортивные площадки, установят детские игровые комплексы.

Открытие новой школы планируется в 2025 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что на территории области строители возводят школы с опережением сроков.

«За 18 месяцев школы раньше не строили вообще, в лучшем случае — 36», — отметил Воробьев.