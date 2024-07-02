сегодня в 16:11

Новая школа на 550 учеников в подмосковной Немчиновке откроется 1 сентября

К 1 сентября в поселке Немчиновка Одинцовского округа откроется школа на 550 обучающихся. В настоящий момент строительная готовность объекта составляет почти 100%. Проводится пусконаладка инженерных сетей и оборудования. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Новое образовательное учреждение построено по госпрограмме Московской области.

Сейчас на площадке задействовано порядка 40 рабочих, которые выполняют пусконаладку инженерных сетей и оборудования, сборку и расстановку мебели, озеленение территории.

Как сообщалось ранее, блок начальной школы рассчитан на 200 учащихся. В нем разместятся учебные кабинеты, игровые группы продленного дня. Блок спортивного зала оснастят раздевалками, тренерскими и душевыми.

Блоки основной и старшей школы рассчитаны на 350 школьников, в них обустроят учебные кабинеты и лаборатории, мастерские, спортивный зал, актовый зал на 200 мест, библиотечно-информационный центр, медицинские кабинеты, обеденный зал на 275 мест. Общая площадь новой школы 11,7 тыс. кв. метров.

Эта школа будет первой в поселке Немчиновка. Теперь местные ребята смогут учиться рядом с домом.

Откроется школа с началом учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.