Новая школа на 2 тыс мест в мкр Парковый в Котельниках набирает учителей

Строительство современной школы на 2 тысячи мест в микрорайоне Парковый вошло в заключительную стадию. 1 сентября учебное заведение примет первых учеников. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся в рамках региональной госпрограммы за счет средств бюджета.

На объекте задействованы более 530 человек и 14 единиц техники. Строители ведут отделку внутренних помещений, монтаж и пусконаладку инженерных сетей, благоустройство прилегающей территории. Ведется поставка и сборка мебели и оборудования.

«Мы активно набираем педагогов для нового корпуса нашей школы, работаем в тесном сотрудничестве с Центром развития карьеры Московской области. В настоящий момент набор продолжаем», — рассказал директор школы № 2 Николай Ларионов.

В школе разместятся 80 основных и 33 специализированных кабинетов, а также многофункциональные спортивные залы для начальной и основной школы, зал для занятий хореографией, актовый зал на 600 мест, обеденный зал на 1 000 мест, библиотека с ИТ зоной, кванториум, лаборатории и мастерские.

На прилегающей территории разместился стадион с беговыми дорожками, площадки для баскетбола и волейбола, детские игровые площадки.

Торжественное открытие новой школы состоится 1 сентября текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в школах стараются искать и внедрять новые методики.

«Мы считаем, что качество жизни во многом определяет образование. <…> Весь вопрос — как наша система, какие шансы она дает на реализацию нашего ребенка в будущем? Те методики, которые мы внедряем, стараемся искать новое, не отторгать, а все-таки обсуждать и внедрять в наших самых разных школах», — сказал