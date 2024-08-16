Новая школа на 1 100 мест появится в Мытищах до конца года

Строительство образовательного учреждения на 1 100 мест в ЖК «Мытищи парк» проверила глава городского округа Мытищи Юлия Купецкая вместе с депутатским корпусом, руководством школы № 9 и представителями управления образования, передает пресс-служба администрации городского округа.

Школа возводится в рамках инвестиционного контракта, заключенного с ООО «СЗ «Самолет».

Сейчас на объекте активно идут работы. Подведены наружные инженерные сети и завершены монолитные работы. На стройке работает более 100 человек. В настоящий момент они прокладывают электрические сети, проводят гидроизоляцию на кровле, устанавливают вентиляцию и начинают монтаж системы отопления.

В здании будут расположены универсальные и специализированные классы, мастерские по обработке ткани, дерева, металла, кабинеты кулинарии и лаборатории. Школьные мероприятия будут проходить в большом актовом зале с амфитеатром. Для занятий спортом будут оборудованы два спортзала с раздевалками и душевыми. Кроме того, на территории школы проведут комплексное благоустройство. Здесь появятся спортивная зона с футбольным полем, площадкой для баскетбола и волейбола, беговой дорожкой с полосой препятствий и многое другое.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.