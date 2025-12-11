Новая школа на 1 100 мест в Мытищах откроется до конца 2025 года

Современная школа имеет общую площадь 20 тысяч квадратных метров и состоит из трех-четырехэтажных учебных корпусов. Предусмотрены спортивные зоны: большой и малый гимнастические залы внутри и спортивный комплекс снаружи с трассой для спринтерского бега на 100 метров, ямами для прыжков в длину, баскетбольной и волейбольной площадками, площадкой для занятий спортом и отдыха взрослых жителей микрорайона («воркаут»), футбольное поле и круговые беговые дорожки расположены стадиона соседней школы. Также на школьном дворе обустроена прогулочная зона для малышей.

«В настоящее время проходит итоговая проверка строительства школы. Подрядчик завершает пусконаладочные работы инженерных систем. После завершения итоговой проверки школа сразу будет введена в эксплуатацию. Объект соответствует всем современным требованиям по строительству образовательных учреждений. Школа готова встретить 1100 учеников. Возведение социальных объектов — на особом контроле в Главгосстройнадзоре», — сообщил первый заместитель руководителя Главного управления государственного строительного надзора Московской области Дмитрий Белолипецкий.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что работы по строительству продолжаются и после ввода объектов в эксплуатацию.

«Отмечу, что с вводом домов наша работа не заканчивается. Есть обязательства по строительству школ, детсадов, поликлиник в новых микрорайонах. Мы включаем их в госпрограмму, привлекаем инвесторов. Кроме того, прорабатываем маршруты общественного транспорта, чтобы во всех новостройках людям было удобно и комфортно жить», — сказал Воробьев.