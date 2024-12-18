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Новая поликлиника откроется в Лобне в начале 2025 года

В городском округе Лобня завершилось строительство поликлиники на 600 посещений в смену. Работы были проведены в рамках нацпроекта «Здравоохранение», региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения», сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В здании установили современное медицинское оборудование для диагностики, а также создали комфортную зону ожидания. Фасад поликлиники выполнен с применением прочных материалов, а прилегающая территория полностью благоустроена.

Общая площадь пятиэтажного здания превышает 11,7 тыс. квадратных метров. В новой поликлинике будут работать врачи всех основных медицинских специальностей. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проводить диагностику, лечебные и восстановительные процедуры.

Специалисты уже оборудовали лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения, установили все необходимое оборудование. Полноценную деятельность поликлиника развернет в начале следующего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отмечал, что систему здравоохранения в регионе продолжат развивать, важно прислушиваться в этом к мнению медиков.

Губернатор также подчеркивал, что в регионе будут продолжаться строительство новых больниц и поликлиник, закупка современного оборудования, цифровизация услуг — все то, что делает поход к врачу или прием пациента еще более комфортным.