Новая подстанция скорой медпомощи в Ступине готова почти наполовину

Продолжается строительство новой подстанции скорой медицинской помощи в городском округе Ступино. Сейчас строительная готовность составляет 45%. Строители монтируют фасадные системы, внутренние и наружные инженерные сети, выполняют внутреннюю отделку, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора региона.

Главгосстройнадзор Московской области осуществляет всесторонний контроль строительства объекта. Работы ведутся согласно графику, завершить объект планируют до конца 2025 года. Используемая модульная технология значительно сокращает срок возведения медучреждения.

Инфраструктура подстанции включает кабинеты диспетчерской службы, конференц-зал, учебные классы, приемная зона для пациентов и административный блок. Площадь здания составит 1 350 кв. м. Дополнительно на территории возведут КПП и автомобильный бокс с автомойкой.

Одновременно на станции смогут дежурить пять медицинских бригад, что позволит повысить скорость и качество экстренной помощи жителям Ступина.

Проект реализуется в рамках национального проекта «Продолжительная и активная жизнь», направленного на развитие инфраструктуры медучреждений, реабилитационных центров и цифровизацию отрасли. Финансирование осуществляется за счет бюджета Московской области.

Жители региона могут в режиме онлайн следить за ходом работ через приложение «Подмосковные стройки» на портале «Добродел», а также через голосового помощника Алису, обученного Главгосстройнадзором использовать онлайн-сервис. Просто скажите ей: «Узнай у «Подмосковных строек», как строится…», и назовите адрес объекта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что тема работы скорой помощи всегда имеет принципиально важное значение, особенно в чувствительные и напряженные периоды. Воробьев подчеркнул, что скорая медицинская помощь — это всегда передовая линия.

«Это, конечно, касается и Covid, который мы вместе с вами, уважаемые коллеги, прошли. Вы помните, какое количество вызовов тогда поступало, какая была нагрузка, какие риски», — сказал губернатор.