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Новая гостиница на 120 человек появится в Сергиевом Посаде

Архитектурная комиссия градостроительного совета Московской области поддержала архитектурный облик здания гостиницы, которая планируется к реализации в Сергиевом Посаде. Завершить строительство планируется в четвертом квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Проектируемая гостиница представляет собой здание общей площадью более 3 500 квадратных метров. Объект общественного назначения предназначен для круглогодичного проживания и способен комфортно разместить до 120 гостей. В результате реализации проекта будет создано порядка 35 новых рабочих мест», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

По проекту трехэтажное здание имеет прямоугольную форму в плане с незначительными искривлениями сторон.

Основным архитектурным элементом облика выступает выразительный главный фасад. Светлые оттенки, обтекаемые формы и витражное остекление придают легкость достаточно массивному зданию. Колористическое решение предполагает применение теплой цветовой гаммы с использованием белого и природных оттенков натурального дерева.

Помимо 58 номеров для проживания различных категорий в здании гостиницы разместятся ресторан на 65 мест, тренажерный зал, детская зона, багажная комната, прачечная, административные, технические и бытовые помещения.

На фасадах предусмотрены места для размещения информационных и навигационных конструкций. Художественная подсветка выгодно подчеркнет архитектуру здания в темное время суток.

В рамках мероприятий по благоустройству территории планируется организовать парковочные места для автомобилей, тротуары, выполнить озеленение и уличное освещение, а также установить малые архитектурные формы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.