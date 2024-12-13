«Никаких насильственных переездов»: глава Петербурга рассказал о программе КРТ

сегодня в 18:02

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что насильственных переселений по программе комплексного развития территорий в городе не будет, сообщает «МК в Санкт-Петербурге» .

В пятницу губернатор провел прямую линию с жителями, отвечая на вопросы о развитии города.

«Никаких насильственных переездов по программе в Петербурге не будет», — сказал Беглов во время прямого эфира.

По словам губернатора, его задача в том, чтобы защитить интересы петербуржцев, и в вопросах КРТ он будет на стороне горожан.

Как отметил глава Санкт-Петербурга, в старых кварталах проживает много блокадников, ветеранов ВОВ и детей войны, поэтому для них очень важно оставаться в привычной обстановке.

Северная столица не приступит к комплексному развитию территорий (КРТ), пока на федеральном уровне не услышат позицию города.