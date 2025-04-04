Ничего не поменяешь: адвокат рассказал об особенностях аренды ипотечной квартиры

Адвокат Краснов: квартира в аренду не может перейти в собственность съемщиков

Член Общественной палаты Москвы, почетный адвокат России Дмитрий Краснов заявил, что арендаторы ни при каких условиях не могут настаивать на переходе в собственность арендованной ипотечной квартиры, сообщает Общественная Служба Новостей .

«Если есть официальный договор аренды, ничего здесь больше не добавишь», — сказал Краснов.

По его словам, арендополучателей не касаются нюансы выплаты ипотеки и отношений между съемщиками и банком вообще не существует. Важно понимать, что это два разных вида правовых отношений и судебной перспективы.

Ранее глава Центробанка России Эльвира Набиуллина прогнозировала, что ипотека снова может стать массово доступной для граждан страны после снижения инфляции. Она активно развивалась при уровне инфляции около 4%, тогда ставки по ипотеке составляли примерно 8%. Согласно прогнозам, к концу 2025 года инфляция может вернуться к нормальному уровню.