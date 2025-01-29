Нежилое заброшенное строение снесли в пос Заречный Сергиево-Посадского округа

Мособлархитектурой совместно с профильными ведомствами и органами местного самоуправления продолжается активная работа по выявлению и устранению объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в поселке Заречный Сергиево-Посадского округа, вблизи дома № 13, было выявлено и демонтировано заброшенное нежилое строение. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Аварийный объект представлял собой одноэтажное кирпичное здание. Строение располагалось в непосредственной близости от существующей жилой застройки и находилось в заброшенном состоянии. С течением времени практически полностью разрушились основные элементы строительных конструкций. В результате было принято решение о включении объекта в перечень для ликвидации. В IV квартале 2024 года силами администрации Сергиево-Посадского городского округа были проведены необходимые работы по демонтажу аварийного сооружения», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент территория свободна от застройки, строительный мусор вывезен и утилизирован.

Порядок использования освободившейся территории администрацией пока не определен.

Всего на территории Сергиево-Посадского городского округа было выявлено 307 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день уже снесены, достроены и приведены в соответствие 228 объектов, что составляет порядка 74% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается и в настоящее время.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.