Незаконный пункт приема металлолома демонтировали на юге Москвы

В столичном районе Бирюлево Восточное был демонтирован комплекс нелегальных объектов, прокомментировал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Три самовольно установленных сооружения площадью порядка 50 кв. м были зафиксированы по адресу: ул. Михневская, вл. 1. Незаконные постройки использовали в коммерческих целях под пункт сбора металлолома и сортировку металла.

«Данные объекты были размещены без разрешений и согласований, при отсутствии необходимых документов на использование земельного участка и осуществление коммерческой деятельности. Кроме того, территория содержалась в ненадлежащем состоянии и была захламлена мусором. Учитывая, что данные строения обладали признаками самовольной постройки, специалисты приняли меры по сносу нелегальных сооружений», — отметил Бобров.

Сейчас самовольные объекты демонтированы, нелегальная деятельность пресечена, а земельный участок приведен в порядок.

«Самострой отнимает у горожан общегородское пространство и портит облик города. Кроме того, незаконные постройки небезопасны. Именно поэтому Госинспекция по недвижимости ведет системную работу по выявлению самостроев, проводит работы по их демонтажу и устраняет потенциальные риски», — заключил начальник ведомства.