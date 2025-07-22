Незаконные торговые павильоны демонтируют в мкр Кучино Балашихи

Работы по демонтажу незаконно установленных торговых объектов продолжаются в городском округе Балашиха. Одним из таких объектов стала галерея торговых павильонов, расположенных вблизи дома № 50 по улице Центральная в мкр. Кучино, на территории у железнодорожной станции «Кучино» МЦД-4. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Демонтаж проводится в соответствии с утвержденным порядком, регламентированным постановлением администрации. В первую очередь удаляются объекты, размещенные без правоустанавливающих документов.

Каждому правообладателю самовольно размещенного объекта предоставляется возможность демонтировать его добровольно в срок до 30 календарных дней с момента получения предписания. При неисполнении обязательств в установленный срок демонтаж осуществляется в принудительном порядке.

Такая работа проводится с целью наведения порядка в городской среде, обеспечения безопасности и соблюдения градостроительных норм.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев анонсировал подробное обсуждение о размещении неторговых объектов в Подмосковье.

«Нам предстоит детально обсуждать порядок размещения неторговых объектов в XXI веке, когда меняются стандарты строительства, когда в современных комплексах предусмотрено все для того, чтобы во дворах не было машин, а на первых этажах малый бизнес мог чувствовать себя легально и уверенно», — заявил Воробьев.

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