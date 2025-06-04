Незаконные свалки в Подмосковье включили в перечень признаков неосвоенных участков

Вышло постановление правительства России, которое содержит перечень признаков неиспользования земельных участков. Как сообщалось ранее, документ разработан Росреестром в рамках реализации закона, который вступил в силу 1 марта 2025 года. Он дает собственникам участков, которые расположены в границах населенных пунктов, садовых и огородных земельных участков, три года на освоение земли. Об этом сообщает пресс-служба министерства экологии и природопользования Московской области.

«Мы давно ждали этого закона и правительственного постановления. Это дает нам действенный инструмент для борьбы с незаконными свалками, поскольку одним из главных критериев неосвоения земель названо захламление или загрязнение более половины площади участка, не устраненное в течение года после фиксации нарушения. Кроме того, это повышает действенность нашей претензионной работы по возмещению ущерба от незаконных свалок. Станет более эффективной и работа муниципалитетов в рамках земельного контроля», — отметил министр экологии и природопользования Московской области Виталий Мосин.

Помимо загрязнения и захламления земель в список признаков неосвоения включены:

отсутствие построенного и оформленного здания в течение 5 лет (для участков, предназначенных для строительства и ИЖС);

зарастание сорняками свыше 1 метра высотой, а также деревьями и кустарниками, которые не являются предметами благоустройства и озеленения для садовых, садово-огородных и приусадебных участков.

Согласно закону, в случае выявления признаков неосвоения земель, правообладатель участка получает предписание и время на устранение нарушений. Если он не исправит их, то через суд может быть инициирована процедура изъятия.

Подробнее с текстом постановления правительства РФ можно ознакомиться на сайте.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что экология является чувствительной темой для всех регионов и во многом связана с чистыми водоемами и структурой очистки. Он напомнил о реализации большой программы по модернизации очистных сооружений в Подмосковье.

Кроме того, губернатор сообщал, что в Подмосковье продолжат работы по очистке рек и озер, к выбору водоемов важно подключать жителей. Он поручил не церемониться с теми, кто загрязняет реки в регионе.