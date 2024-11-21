Незаконные объекты снесут в Мытищах

Магазин и торговую кулинарию, расположенные в деревне Подрезово, ликвидируют вместе со многими незаконными постройками, которые возвели на территории городского округа Мытищи — они уже в процессе демонтажа и сноса, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

В ходе одного из обходов, проводимых сотрудниками управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов на территории городского округа Мытищи, выяснилось, что на одном из участков, предназначенных для ведения личного подсобного хозяйства к жилому дому, хозяева в результате незаконной реконструкции пристроили объекты общепита. В результате площадь земельного участка незаконно увеличена и не соответствует правоустанавливающим документам, выданным Росреестром. А третий объект и вовсе практически полностью расположился за границами участка, принадлежащего нарушителям, фактически захватив государственные земли.

«Администрацией городского округа Мытищи подано исковое заявление по отношению к собственникам о сносе самовольных построек, — прокомментировала директор управления по выявлению и ликвидации самовольных объектов Елена Лебеденко. — В апреле текущего года Мытищинский суд вынес решение и обязал ответчика привести два здания в соответствии со сведениями, внесенными в ЕГРН путем частичного демонтажа объектов; снести магазин; осуществить демонтаж торговой кулинарии. При неисполнении решения суда муниципалитету предоставлено право на осуществление действий по сносу с последующим отнесением расходов на собственников».

Однако ответчики, не согласившись с решением, подали апелляцию в Московский областной суд. Исход дела для них оказался печальным — суд признал решение обоснованным и законным. Видимо, поняв, что бороться с законными требованиями бесполезно, они не стали дожидаться принудительного исполнения суда и в настоящее время самостоятельно приступили к сносу самовольных построек.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.