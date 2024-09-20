Незаконную реконструкцию пресекли в районе Перово

Собственник здания на востоке столицы почти втрое самовольно увеличил его площадь, рассказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Двухэтажное нежилое здание расположено по адресу: ул. Электродная, д. 14, стр. 1.

В Москве с целью обеспечения безопасности городской среды и соблюдения градостроительных норм и правил отслеживаются факты незаконной реконструкции.

«Согласно исходной документации его площадь составляет более 906 кв. м, однако к зданию без оформления разрешительной документации были возведены пристройка и надстройка второго этажа общей площадью 1795 квадратных метров. Таким образом, собственник фактически в три раза увеличил площадь объекта, которая в итоге составила 2701 кв. м», — сказал Бобров.

Вопрос законности произведенной реконструкции был рассмотрен в судебном порядке. Решением суда пристроенные объекты признаны самостроем и подлежали сносу.

Инспекция демонтировала незаконные пристройку и надстройку, здание приведено в первоначальный вид.