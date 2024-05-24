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Незаконно возведенные сараи, теплицы и забор выявили в Дубне

Межведомственная комиссия по выявлению самовольно построенных объектов, их сноса или приведения в соответствие с установленными требованиями на территории Дубны. По результатам проведенной внеплановой проверки установлено, что на территории города примерно в 805 м на юго-запад от дома № 1 по ул. Ратмино выявлены некапитальные объекты, имеющие площадь 3,5 -18,0 кв. метров: сараи, теплицы, забор. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

Правообладателям (лицам), в чьей собственности находятся объекты, не являющиеся объектами капитального строительства, и (или) фактически осуществляющих использование таких объектов, до 25 июня необходимо представить документы, являющиеся основанием для размещения указанных объектов в управление градостроительства и архитектуры администрации городского округа Дубна по адресу: 141980, Московская область, Дубна, ул. Академика Балдина, дом № 2, каб. 511, тел. 218-05-05 доб. 250.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.