Невролог приобрела квартиру в Подмосковье по «Бюджетной ипотеке»

В Московской области реализуется новая мера поддержки для специалистов бюджетной сферы — «Бюджетная ипотека». Врач из Ленинского городского округа стала одной из первых участников этой программы, купивших жилье в Подмосковье, сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Ольга Иванова работает детским неврологом в ГБУЗ МО «Видновская клиническая больница». Ее стаж составляет порядка 30 лет. Обладательница сертификата рассказала, что о новой программе она узнала на работе.

«Сообщила старшая медсестра в наш общий чат. Я прочитала и поняла, что мне подходят эти условия, я прохожу по возрасту. Продолжать работать в ближайшие годы я все равно собираюсь, не дома же сидеть. Решила воспользоваться, потому что приходится снимать жилье. Это очень серьезная поддержка для меня, на первоначальный взнос мне пришлось бы копить несколько лет», — сказала Ольга.

Иванова выбрала однокомнатную квартиру в строящемся доме в Раменском. Новостройка привлекла ее расположением. По словам врача, там очень удобная транспортная доступность.

Участниками программы смогут стать: медицинские работники, педагоги, ученые и уникальные специалисты.

По программе участники получат: субсидию от правительства региона на оплату первоначального взноса по кредиту в размере 15% от расчетной стоимости жилья; снижение процентной ставки по кредиту на 2% пункта за счет бюджета Московской области на весь срок кредита (максимальный размер кредита 15 млн рублей, срок не ограничен).

Условия участия: специалисты должны заключить трудовой договор с организацией не менее чем на 5 лет; в случае, если у участника программы уже имеется собственное жилье, его метраж не должен превышать 18 кв. метров на одного члена семьи.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.