Невролог из Подмосковья приобрел квартиру по соципотеке

Евгений Суроткин работает неврологом в ГБУЗ МО «Дмитровская областная больница». Его стаж превышает 15 лет. По словам обладателя сертификата, он мечтал о медицине с детства.

«Еще школьником очень увлекался биологией, анатомией, соответственно, решил пойти в медицину. Сейчас нравится быть полезным для людей. Сам я достаточно уравновешенный, спокойный человек, хочется помочь и пациентам», — говорит он.

Семья Суроткиных с двумя детьми долгое время жила в съемной квартире. Коллеги рассказали Евгению о региональной программе приобретения жилья на льготных условиях.

«В квартире, которую мы выбрали ремонт уже был, но кое-что пришлось довести до ума. В целом очень нравится месторасположение. Дом находится в уютном районе с хорошей инфраструктурой. При этом рядом лес, можно ходить гулять», — рассказывает он.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.