Нестационарные объекты торговли в Дубне продолжают демонтировать

В наукограде еще в прошлом году был ликвидирован неэксплуатируемый нестационарный торговый объект на улице Дружбы, 5. В ближайшее время будет демонтирована палатка на Жолио-Кюри, которая располагается перед Домом ученых.

«Ларьки и палатки — неаккуратные, построенные незаконно или портящие облик Дубны, должны уйти в прошлое. Особенно важно сделать это накануне года празднования юбилея наукограда. По поручению губернатора Андрея Юрьевича Воробьева в Московской области продолжаем снос нестационарных объектов торговли, которые установлены незаконно или срок размещения которых истёк в прошлом году», — отметил глава Дубны Максим Тихомиров.

Также глава наукограда подчеркнул, что в городе регулярно проводятся встречи с предпринимателями. Палатки, которые остались на территории города, имеют все необходимые документы для работы. Также бизнесмены реагируют на замечания по поводу внешнего облика торговых объектов и при необходимости исправляют недочеты.

Ранее были снесены палатки на территории рынка «Большая Волга». Это было связано с тем, в руководстве рынка отказались от аренды земельного участка. Владельцам палаток предложили места внутри стационарных объектов, расположенных рядом.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее призвал глав городских округов включиться в решение вопросов, имеющих важность для качества жизни, волнующих жителей.

«Глав я традиционно прошу включиться, изучив информацию по каждой территории, и взять ее в работу», — отметил Воробьев.