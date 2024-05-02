Неонатолог купила 2-комнатную квартиру в Красногорске по программе соципотеки

Врач окончила Новосибирскую государственную медицинскую академию по специальности «педиатрия». В ГБУЗ МО «Красногорская городская больница» она работает с 2009 года. Обладательница сертификата отмечает рост рождаемости в Подмосковье.

«С самой ранней юности я решила стать детским врачом. Неонатолог занимается новорожденными детьми, которые только появились на свет, то есть наиболее беззащитны. За последнее время увеличилось количество родов, соответственно стало больше нестандартных случаев. Дети не всегда здоровы, рождаются преждевременно, поэтому необходимо сразу же оказать помощь и начать выхаживать», — говорит она.

Более 10 лет Екатерина жила в служебном жилье. О возможности получить на льготных условиях собственную квартиру в Подмосковье она узнала от коллег. По ее словам, подходящую квартиру пришлось поискать.

«Квартиру выбрали методом проб и ошибок, смотрели разные варианты. У нас в семье подрастают два мальчика 8 и 6 лет. Поэтому хотелось, чтобы дом находился недалеко от моей работы и рядом была школа. В итоге выбрали двушку на вторичном рынке. Ремонта там не было со времен постройки. Будем делать капитальный, менять все вплоть до сантехники, плитки, отопления», — рассказывает она.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сказал, что в современном мире медицина хороша, когда она технологична, когда есть все необходимое оборудование.

«Это заметный вызов. Мы его понимаем, поэтому на первых этажах размещаем все то, что позволяет диагностировать, делать диспансеризацию своевременную», — добавил глава региона.

Он отметил, что этот приоритет в медицине сегодня позволяет продлить жизнь, спасти человека от разных неприятностей со здоровьем.