Неонатолог из Подмосковья приобрела квартиру по «Соципотеке»
Фото - © Пресс-служба Министерства жилищной политики Московской области
Семья врача из городского округа Люберцы поменяла съемное жилье на собственное. Переезд стал возможен благодаря программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.
Евгения Кучинская сначала хотела стать кардиологом, но в итоге выбрала специальность неонатолога. Сейчас ее стаж в ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства» подходит к 10 годам. По словам обладательницы сертификата, решающим фактором оказалась ее любовь к малышам.
«Я всегда обожала самых маленьких. В детстве лечила кукол, укладывала спать пупсиков. Могу сказать, что сейчас просто наслаждаюсь своей работой с новорожденными», — сказала Евгения.
Семья Кучинских жила в съемной квартире. Евгения приняла участие в программе «Социальная ипотека» по примеру своих коллег, решивших жилищные проблемы.
«Взяли «трешку» на вторичном рынке с ремонтом. Нас трое — муж, сын и я. Теперь у каждого есть свой угол. Я люблю выходить на балкон любоваться видами — в пяти минутах от дома озеро, сосновый бор», — рассказала Евгения.
Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.
С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.
«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.