Неонатолог из Подмосковья приобрела квартиру по «Соципотеке»

Семья врача из городского округа Люберцы поменяла съемное жилье на собственное. Переезд стал возможен благодаря программе «Социальная ипотека», сообщает пресс-служба Минжилполитики Подмосковья.

Евгения Кучинская сначала хотела стать кардиологом, но в итоге выбрала специальность неонатолога. Сейчас ее стаж в ГБУЗ МО «Московский областной центр охраны материнства и детства» подходит к 10 годам. По словам обладательницы сертификата, решающим фактором оказалась ее любовь к малышам.

«Я всегда обожала самых маленьких. В детстве лечила кукол, укладывала спать пупсиков. Могу сказать, что сейчас просто наслаждаюсь своей работой с новорожденными», — сказала Евгения.

Семья Кучинских жила в съемной квартире. Евгения приняла участие в программе «Социальная ипотека» по примеру своих коллег, решивших жилищные проблемы.

«Взяли «трешку» на вторичном рынке с ремонтом. Нас трое — муж, сын и я. Теперь у каждого есть свой угол. Я люблю выходить на балкон любоваться видами — в пяти минутах от дома озеро, сосновый бор», — рассказала Евгения.

Программа «Социальная ипотека» реализуется в регионе с 2016 года по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. Собственными квадратными метрами могут обзавестись медики, учителя, молодые ученые и молодые специалисты в области ОПК и тренеры.

С полным списком специальностей, которые могут претендовать на получение соципотеки, и условиями ее получения можно ознакомиться на сайте Минжилполитики Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.